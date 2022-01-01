По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 34 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 54 года, невесте - 51 год;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 69 новорожденных: 35 девочек и 34 мальчика. Имена недели: Захар, Радмир, Тамирлан, Эмир, Елдос, Димаш, Дамели, Иманали, Янис, Ихсан, Тансия, Алтынай, Дарья, Лиана, Данелия, Рафис, Оливия, Мади. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 17 лет. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 42 года;

- умерли 64 человека: 31 женщина и 33 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 056 вызовов, из них 1 544 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 339;

- поступил 31 вызов на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, в том числе 33 доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 435 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 384 человека, из них поместили 349: 317 мужчин и 32 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершено 146 выездов, из них 28 - на пожары, 96 - на случаи горения, 21 - на аварийно-спасательные работы. Спасены при АСР 17 человек, в том числе 7 детей. При пожаре эвакуированы 25 человек, из них детей - 4;

- в областной центр крови обратились 290 человек, 239 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- за прошедшую неделю выявлено 2 729 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 30 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При помощи камер видеонаблюдения выявлено 1001 правонарушение.