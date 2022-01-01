В Житикаре по программе модернизации ЖКХ было отремонтировано 60 кровель многоквартирных жилых домов. Кровля дома № 6 в микрорайоне № 6 на данный момент не отремонтирована и протекает. Мы зарегистрировали ОСИ, сделали ПСД и экспертизу за свой счет. Просили акима района Жаныспаева выдать кредит, который будем погашать в течение 10 лет. Однако аким района предлагает заключить двухсторонний договор между ОСИ и подрядными организациями на проведение капитального ремонта кровли. Какие у нас есть варианты?

Елена БАЛОБАНОВА, Житикара

Комментарий:

- В Единой бюджетной классификации РК предусмотрена программа № 081 «Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов», - ответил на запрос «НГ» и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Житикаринского района Серик ЖАКСЫБАЕВ. - В соответствии со статьей 50-3 Закона «О жилищных отношениях» местные исполнительные органы при наличии средств местного бюджета вправе производить капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, по которому имеется проектно-сметная документация, при включении жилищной инспекцией многоквартирного жилого дома в перечень многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта, с условием обеспечения возвратности средств собственниками квартир, нежилых помещений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума ОСИ многоквартирного жилого дома № 6 в 6-м микрорайоне города Житикары в отдел ЖКХ акимата Житикаринского района не представлена. После представления проектно-сметной документации дом будет включен в перечень многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, и рассмотрен вопрос о бюджетном кредитовании.

- 6 октября жители дома № 6 предоставили ПСД, дом включен в перечень, - дополнил ответ главный специалист отдела ЖКХ Муса УТРАЛИНОВ. - В перечне числятся дома №№ 15, 17, 24 этого же микрорайона. Если в бюджете не будет средств на бюджетное кредитование, мы составим бюджетную заявку в вышестоящий областной бюджет.