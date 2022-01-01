По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 75 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 75 лет, невесте - 70;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 76 новорожденных: 39 девочек и 37 мальчиков. Имена этой недели: Расул, Алишер, Санжар, Даниял, Мирослав, Радмир, Эмир, Сана, Жасмин, Исламия, Нурсая. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 16. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 43 года;

- умерли 53 человека: 28 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 339 вызовов, из них 1 316 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 443;

- поступили 37 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 46 человек, 40 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 580 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 363 человека, из них поместили 350: 317 мужчин и 33 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлены 66 выездов, в том числе: 13 - на пожары, 34 - на случаи возгораний, 18 - на аварийно-спасательные работы, 1 - для проведения поисково-спасательных работ. Спасено при АСР 8 человек, из них 2 - дети. При ПСР найден 1 человек. При пожарах погиб 1 человек, пострадал - 1;

- в областной центр крови обратились 280 человека, 202 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- выявлено 2 074 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 11 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 977 правонарушений.