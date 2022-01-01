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Куда пойти с 15 по 21 августа

Потехе - час!

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Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Кочевая выставка» - экспозиция картин художника из Татарстана Руслана Ибрахимова.

16 августа, 15.00

Открытие персональной выставки и презентация каталога члена Союза художников РК Галыма Оспанова «Оралу», посвященной 145-летию Костаная