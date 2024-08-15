Живу уже 8 лет по ул. Мира в жилом массиве Амангельды (бывший Красный Партизан) и всегда по ночам отключали электричество. Это была прям беда, нам отвечали, что старые трансформаторы не выдерживают. В прошлом году их поменяли, как и столбы электропередачи, но все равно часто бывают аварии. У нас даже однажды из-за этого сгорела стиральная машинка, которой всего 4 года! В чем причина частых сбоев электричества?

Гульнара ИСМАГАМБЕТОВА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает генеральный директор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ:

- Электроснабжение абонентов частного сектора ж/м Амангельды осуществляется от ПС-110/35/10 кВ «Красный Партизан» по ВЛ-10кВ «Красный Партизан - Мехколонна» и от ПС-35/10 кВ «МК-58» по ВЛ-10 кВ «МК-58 - Поселок». С 1 января по 1 июля этого года на данных питающих ВЛ-10 кВ произошло 2 аварийных отключения: 5 апреля из-за обострившейся паводковой ситуации в Костанайской области и попадания в зону подтопления потребительского оборудования была аварийно отключена ВЛ-10 кВ «МК-58-Поселок» для отключения потребительского КТП «ПК СО «Дорожник». А 9 июня этого года была аварийно отключена ВЛ-10 кВ «Красный Партизан - Мехколонна» из-за неблагоприятных погодных условий (шквалистый ветер с порывами свыше 6 м/с в сопровождении с дождем и грозой), что привело к нарушению изоляции на линии и повреждению оборудования КТП 10/0,4 кВ № 701, КТП-10/0,4 кВ № 721.

Обращения потребителей зафиксированы в период вышеуказанных аварийных отключений на диспетчерском пульте ОДГ Костанайской ГЭС в режиме реального времени. Письменных обращений в адрес нашего ТОО по данному вопросу за 2024 год не зарегистрировано.

В рамках реализации инвестпрограммы предприятия в ж/м Амангельды идет поэтапная замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) совместно со строительной частью воздушной линии в комплексе с заменой шкафов комплектной трансформаторной подстанции (КТП) и силовым трансформатором. В прошлом году частые отключения электричества в ж/м Амангельды происходили именно из-за выполнения работ по инвестпрограмме. Отключение при этом является основной мерой безопасности при производстве работ. В частности, под отключения в ремонтный период попали дома по ул. Мира, электроснабжение которых осуществлено от КТП-10/0,4 кВ № 714.

Вышеперечисленные мероприятия в рамках инвестпрограммы оказывают положительное влияние на качество электроснабжения потребителей, однако произошедшие аварийные отключения зафиксированы именно на ВЛ-10 кВ, осуществляющих питание замененных КТП и силовых трансформаторов, то есть всего жилого массива. Перебоев и нарушений в работе оборудования, установленного в рамках инвестпрограмм, не зафиксировано.

В этом году наше ТОО продолжит выполнение работ по замене голого провода на СИП в рамках инвестпрограммы на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 716.

После аварийных отключений, питающих ВЛ-10 кВ, персоналом Костанайской ГЭС выполнен послеаварийный осмотр оборудования и составлены дефектные ведомости. На их основании запланированы противоаварийные мероприятия. В данный момент идет процедура закупа необходимых товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для производства работ.