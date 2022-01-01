О свалке во дворе дома № 153 по ул. Козыбаева сообщила «НГ» жительница Костаная Мадина ЖАРГАСОВА.

- В нашем дворе недавно сделали ремонт: заасфальтировали двор, расширили дворовую часть. Чему мы, конечно, очень рады, - рассказала она. - Но мусорные контейнеры разделили: бачки теперь в одном месте, сетки - в другом. И мусор скапливается в двух местах! Сейчас главный наш мусор - это ветки. После обрезки деревьев при ремонте двора их выбросили на парковку. И так они и лежат, почти закрывая собой машины.

На месте корреспонденты «НГ» увидели большую кучу веток, за которой скоро не разглядишь припаркованные автомобили.



Ул. Козыбаева, 153. Во дворе из-за веток скоро не будет видно машин / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О другой куче веток, также оставшейся после ремонта двора по ул. Баймагамбетова, 168, сообщила жительница Костаная Амира:

- У нас недавно появилась новая детская площадка и асфальт, заасфальтировали даже дорожки к мусорным контейнерам, а горы веток после обрезки деревьев так и лежат!

На месте мы увидели срезанные ветки на новом асфальте.



Ул. Баймагамбетова, 168. Ветки лежат на новом асфальте / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку в торце супермаркета «Раузет» по ул. Баймагамбетова, 185, о которой мы писали две недели назад, убрали. Свалку во дворе дома № 89 по ул. Тауелсиздик - тоже.



Ул. Баймагамбетова, 185. Свалку в торце «Раузета» убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ





Мусор на тропинке во дворе дома по ул. Тауелсиздик, 89 - тоже / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



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