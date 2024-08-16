Перед очередным днем рождения Костаная вспоминаем, каким был Центральный сквер в разные годы



Деревянный сказочный городок на территории Центрального сквера



Наш Центральный сквер недавно претерпел очередное обновление. Установили освещение, провели систему полива, уложили брусчатку. Как начиналась история самого популярного места отдыха костанайцев?

19-й век, юный город Кустанай. В первые годы наперечет были кирпичные строения, но уже через два десятилетия центр начал застраиваться добротными одно- и двухэтажными каменными домами, у которых первые этажи делали из кирпича, а вторые - из дерева. Сегодня они большая редкость в нашем городе. На некоторых еще сохранились с большим мастерством сделанные резные наличники, ставенки, крылечки, ворота. В 1900 году А. Е. Алекторов в своей работе «Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о кирпичах» отмечал, что немало сооружений в Кустанае «могли бы сделать честь многим русским городам». Чего стоил возведенный в 1898 году на пожертвования граждан Российской империи Свято-Николаевский собор, украсивший самый центр. В то время к собору примыкала шумная базарная площадь, где проходили многолюдные базары. Сюда со всей округи и из дальних мест приезжали купцы, крестьяне, кочевники гнали стада скота, везли плоды своего нелегкого труда.

Скрасить нелегкую жизнь кустанайцам помогал заложенный в последнее десятилетие 19-го века городской общественный сад рядом с Соборной площадью (ул. Байтурсынова, около КРУ). Стояла здесь и часовня (ротонда) в честь 300-летия дома династии Романовых. Не все деревья приживались, но и те, что выживали, радовали и грели души горожан, большинство из которых еще тосковали по зеленым рощам далеких родных мест. В последующем систематически проводили праздники древонасаждения.



Памятник покорителям целины в городском парке

6 мая 1923 года местная газета «Красная степь» известила, что коммунхоз в текущем году уделил значительное внимание приведению в порядок кустанайских городских садов, старые скамейки заменили специальными садовыми - 40 штук для двух садов. Губполитпросвет совместно с горсоветом к сезону открытия городского сада заключили договор на показ в нем кинофильмов, губполитпросвет предоставлял киноаппарат, а горсовет давал электричество для демонстрации кинокартин. Работал радиоузел. Электростанция, находящаяся неподалеку, обеспечивала освещение сада. В 1928 году власти разрешили игры в лото и торговлю в буфете до 2 часов ночи. За вход в сад брали плату, «не всякий батрак мог зайти». Запрещено было входить в сад солдатам и гражданам с собаками. В 1930 году в парке появился каток и был принят садовник - ссыльный Семенихин. К участию в культмассовой работе в саду были привлечены театр колхозной молодежи и комсомол.

20 февраля 1937 года на заседании президиума Кустанайского горсовета было решено разобрать закрытое, простаивающее здание собора, кирпич использовать на новое строительство, а территорию, занятую зданием, включить в территорию нового парка. Весной 1937 года началось асфальтирование тротуаров и улиц, прилегающих к территории сада-парка: Советской (Байтурсынова) от Ленина (пр. Аль-Фараби) до Гоголя с посадкой деревьев, Гоголя от Советской до Калинина (Алтынсарина), Калинина от Гоголя до Ленина.



Памятник Сталину в городском парке. 1959 г.

В 1938 году городская администрация заключила договор с московским Союзом художников на изготовление скульптур Ленина, Сталина, «Пионеров, играющих в мяч», «Матери». Оплату решили произвести за счет экономии по содержанию горсада (5 000 руб.) и за счет «очистки» бывшего собора (4 000 руб.).

В послевоенное время, в 1946 году, Кустанайский городской сад передали отделу культурно-просветительных учреждений. На сезон 1947 года были установлены цены: за вход - 1 руб., на танцплощадку - 3 руб.; на массовое гулянье - 3 руб.; на концерт - 5 руб.; на концерт джазового оркестра - 4 руб.; на аттракцион - 1 руб.; в летний театр - от 3 до 10 руб. Был утвержден особый список лиц на получение пропусков в городской сад. Из 147 человек, утвержденных первыми, пропуска получили Герои Советского Союза Павлов, Беда и Афанасьев.

С 14 апреля 1948 года городские власти запретили сквозное движение грузового транспорта, гужевого и тракторов по центральным улицам: Ленина от Московской (Сьянова) до Куйбышева (Козыбаева); Калинина от Тургайской (Павлова) до пл. Революции (Победы); Советской ( Байтурсынова) от Тургайской до Тарана (Тауелсиздик); Гоголя от Красного Пахаря (Баймагамбетова) до Повстанческой (Касымханова); Октябрьской (Дулатова) от Тарана до Ленина. Определены как городские магистрали улицы: Тарана, Пушкина, Ташкентская (5 Апреля), Комсомольская (Абая), Куйбышева.



Памятник Кирову в городском парке. 1970-е годы

В 1949 году в сквере-парке открылись художественная студия и мастерская. Дом культуры начал работать в саду с 24 мая 1950 года, а 14 февраля 1951 года Кустанайский городской сад был переименован в Кустанайский городской парк культуры и отдыха. Новая танцплощадка, построенная хозяйственным способом, появилась в 1952 году.

В 1959 году началась реконструкция парка с размещением культурно-бытовых объектов, фонтанов, скульптур, цветников, была отведена территория под строительство Дворца пионеров. 11 сентября 1960 года в парке провели первую городскую выставку цветов, ставшую затем традиционной.

В 1963 году парк обновился скамейками с литыми ножками, изготовленными Мытищенским заводом художественного литья.



Вид из Центрального сквера на здание обкома Компартии Казахстана

В 1967 году в районе городского пляжа был заложен новый парк культуры и отдыха с названием «50 лет Октября», но фактически парком он так и не станет. А наш городской парк в 1973 году будет реконструирован в Центральный сквер, разработанный по проекту института «Кустанайгорсельпроект». Будут снесены летний театр, танцплощадка, теплица, контора, читальня. А лебеди? Лебеди в бассейне появятся к концу 70-х, а Центральный сквер с их появлением станет излюбленным местом дневных и вечерних прогулок горожан.