На протяжении уже более месяца в нашем доме № 22 в микрорайоне Юбилейный из кранов бежит грязная вода, пить такую нельзя, как и мыть посуду и стирать белье. Очистные фильтры забиваются очень быстро. Мы обращались в службу iKomek, но всем они отвечают одно и то же - обращение в обработке. У нас новый микрорайон и должны быть новые и чистые трубы. У людей в старых домах вода и то чище течет!

Владимир ГОНЧАРОВ, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает начальник участка водопровода ГКП «Костанай-Су» Бахытжан КУНКЕНОВ:

- При выезде бригады «Костанай-Су» по указанному адресу был произведен отбор холодной воды в подвальном помещении на вводе жилого здания. После проведенных лабораторных анализов выяснилось, что вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Со слов жителей дома, жалоб нет.