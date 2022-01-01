Недавно опубликованная статья «Народный бунт-бессмысленный» (о ссоре руководства Народной партии) убеждает в том, что они занимаются не своим делом. Вместо политической борьбы за улучшение жизни граждан занимаются судебными тяжбами. Удивительным образом попали в ряды НПК, заняли руководящие должности… Коммунисты-делегаты съезда КНПК потеряли бдительность и допустили, по сути, рейдерский захват власти ЦК КНПК. Такие руководители, как Е. Ертысбаев, должны быть уволены и решением первичной организации исключены из партии. Основание: грубое нарушение Закона об «Общественных объединениях» и трудового законодательства. Возмущена тем, как коммунисты могли утвердить такой Устав и Программу НПК, где Ертысбаева наделили полномочиями лично увольнять и принимать кадры по его усмотрению, а также использовать жестко авторитарный метод руководства. Это метод аналогичен Назарбаевскому. Бывший президент корректировал Конституцию с удобными для него полномочиями, а этот - Устав НПК. Во время перестройки первый разрушил все советское (фабрики, заводы, образование, медицину и пр). Второй разрушил все обкомы КНПК, превратив их в ТОО по защите прав потребителей. От кого Ертысбаев и Ко будут защищать граждан? От президента Токаева К-Ж. К., который постоянно говорит о росте цен и ком. услуг? Первый президент строил капитализм с человеческим лицом, которого мы до сих пор не увидели…

Будущее партии НПК в тумане. Ертысбаев лично назначал своих заместителей, которые ездили по обкомам КНПК и вручали приказы об увольнении руководителей. Были случаи, когда некоторые находились в больнице… Интересно было и в Костанайском обкоме, когда приказ об увольнении вручали вместе с благодарственными письмами. На возмущение собравшихся, что необходимы пленум, конференция, т. е. соблюдение элементарных уставных демократических принципов, что люди не поддерживают такие решения, был ответ, что такие люди им не нужны, своих наберут…

Таким образом, считаю, что произошел рейдерский захват власти в обкоме КНПК, в моем присутствии. Трудолюбивый новый руководитель филиала НПК незамедлительно потребовала убрать все труды В. И. Ленина, И. В. Сталина и другую политическую литературу, фотографии и видеоматериалы о работе обкома КНПК. Коммунисты забрали это на бережное хранение.

У НПК нет идеи и четкой программы. Лозунг «Бороться за справедливость» является бессмысленным. За справедливость для кого? Так, лидер движения ОО «Поколение», И. Савостина, умирая, сказала корреспондентам, что она, учительница, всю жизнь боролась за справедливость, и в нашем государстве ее не дождалась.

Поддерживаю коммунистов КНПК, что необходимо собрать съезд КНПК, отменить ребрендинг. Потребовать освобождение от должности Е. Ертысбаева и его заместителей, избрать новый состав ЦК КНПК, восстановить Устав и Программу партии.

Уверена, грамотные и активные коммунисты возьмут хороший пример с действий министра обороны РФ Белоусова А. Р. Исправим вместе ошибки, допущенные на съезде КНПК.

З. МАСЛЕНКОВА, коммунист, ветеран труда