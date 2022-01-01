Как менялся облик Костаная на фотоснимках от 30-х годов прошлого века и до начала ХХI

В преддверии Дня города вспомним, каким видели областной центр прошлые поколения его жителей, что ушло безвозвратно и что можно найти еще сегодня



Собор по улице Советской, 1934 г., Кустанай / Фото облгосархива



Торжества на стадионе в Кустанае по случаю столетия города, 1989 г. / Фото облгосархива



Привокзальная площадь, г. Кустанай. Начало XX в. / Фото облгосархива



Кинотеатр «Костанай», 2004 г. / Фото облгосархива



Сказочный городок в Центральном сквере. Видна площадь Ленина с памятником Ильичу. Перед нынешним КРУ / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Вид улицы Советской (Байтурсынова) от здания горисполкома (акимата). 60-е гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Улица Пушкина. Справа идет застройка жилого квартала, напротив спортзала «Енбек». Начало 60-х гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Знаменитый костанайский пруд с лебедями. Конец 60-х гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Здание горисполкома, 60-е гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Здание горисполкома, еще нет пятиэтажек слева от него. Начало 60-х гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Первомайская демонстрация, 70-е гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



ДК «Химик», 70-е гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Здание обкома. Сквер / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Кафе «Колос» (сейчас - «Бавария»), май 70-х гг. / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ



Здание обкома и пожарная каланча / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ