Недавно узнал, что в ДК «Мирас» выступает популярный камерный ансамбль Tynda music. До сих пор его можно было услышать только в зале филармонии, но она ушла на летний отдых, и возможностью воспользовалась Зухра Иманова, директор ДК, когда еще удастся. Но в кассе сообщили: билетов нет. Однако Зухра, слава богу, нашла для меня электронный билет (раньше о нем не слышал). Пришел в зал, народу негусто. Но через десять минут места заполнились. Все!

Руководитель по имени Калкаман деликатно доложил, что будет программа великого кинокомпозитора Эйнауди Людовико, итальянца, в новой форме. Оказывается, зал был прекрасно знаком о происходящем и не жалел аплодисментов. На заднике сцены шли эпизоды фильмов и им потрясающе соответствовала музыка. Фильм тяжелый, с больными людьми, и мы все сопереживали с ними от начала до конца, как понимала нас музыка великого итальянца.

На обратном пути люди говорили о музыке, которая может радовать или плакать, успокоить или уснуть, или лишить сна в предчувствии тревоги. А в другом случае можем возмущаться от диких звуков в концертном зале, когда всего один человек, почему-то безголовый, включает в динамик микрофона звуки, равные артиллерийской канонаде или весеннему грому. Зачем ему уничтожать здоровье ценителей музыки, учинять погром по всему концертному залу, извращать сам смысл музыки? Кто эти люди, не имеющие никакого понятия о музыке, чем они отличаются от неандертальцев каменного века? Кто проверяет этих микшеров на предмет соответствия звуковым требованиям музыкантам и дирижерам? Или им важна только физическая сила молотобойцев?

Кстати, войдя в зал ДК, я увидел девушку-звукорежиссера и попросил знать меру громкости на концерте. Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и кивнула головой.

Знаете, потом это было целое явление присутствия нормального звука за все полтора часа! Все мы поблагодарили нормального человека, звукорежиссера, и не хотим допускать к звуку придурковатых «специалистов».

Надеемся, что работники ДК «Мирас» тоже кое-что поняли и предпримут такую простую и такую важную особенность по звукорежиссуре. Нам здесь не нужна ресторанная музыка, пустая и гремучая.

Руководитель камерного ансамбля тоже оценил наших любителей музыки и пообещал регулярно посещать костанайцев в нашем зале. Качественная музыка всегда будет востребована, а мы поддержим Зухру Иманову в желании пригласить Калкамана и его первоклассных музыкантов в наш прекрасный зал. Так и родится наша традиция прямо на наших глазах. Да будет так.

А. ДЕНИСОВ, Костанай