Куда пойти с 25 июля по 1 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»
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В течение месяца
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Выставка исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина»
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Dala Hall
ул. Хакимжановой, 9
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13-14 августа,
19.00
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Международная неделя моды ETHNO FASHION WEEK, 2-й сезон. Дизайнеры со всего Казахстана и стран СНГ представят свои коллекции.
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