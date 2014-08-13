В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми мужчинами, признали неконституционной. Автор обращения назвал норму дискриминационной, так как для женщин подобные ограничения не действуют. Вы согласны с решением суда? Да. Мужчина - тоже гражданин и должен иметь равные права с женщинами.

Да. Это снизит число детей, которые живут в приютах и домах ребенка.

Нет. Мужчины не справятся с детьми без помощи женщин.

Нет. Это негативно скажется на институте семьи в Казахстане.

