О свалке в торце дома по ул. Дулатова, 91 «НГ» сообщила жительница Костаная Татьяна КОЗЕНКО. Она рассказала, что увидела «груду строительного мусора», когда гуляла.

В торце дома ул. Дулатова, 91 скопился строительный мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Видимо, в этом доме идет ремонт, в торце находится какое-то государственное учреждение, но это не повод, чтоб не вывозить мусор! - возмутилась читательница. - По моим наблюдениям, мусор лежит уже больше недели. Куча каких-то реек, плинтусов, старых рам, а с другой стороны - гора песка. Он опасен тем, что его могут растащить дети, которые играют рядом. Недалеко от дома - детская площадка.

На месте, прямо в торце дома, корреспонденты «НГ» увидели горы из старых окон, реек и песка.



По ул. Садовой, 27 - горы разного мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О второй свалке по ул. Садовой, 27 «НГ» сообщил житель этого района Алишер МУКАТОВ.

- Это даже не свалка, это какой-то мини-полигон! - возмутился мужчина. - Вокруг контейнеров практически нет живого места - всюду мусорные завалы. К бытовым отходам люди складируют старую мебель, чего там только нет...

По указанному адресу мы увидели кучи отбросов, старых кресел, диванов, веток. В общем, подход к контейнерам был завален почти со всех сторон.

Свалку по ул. Амангельды, 85, о которой мы писали две недели назад, частично убрали, а по ул. Алтынсарина, 72/1 так и не убрали.

Свалку во дворе дома по ул. Алтынсарина, 72/1 так и не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ





Свалку во дворе по ул. Амангельды, 85 убрали частично / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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