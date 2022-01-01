По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 369 вызовов, из них 1 323 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 455;

- поступили 23 вызова на ДТП: в авариях пострадали 30 человек, 29 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 509 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 353 человека, из них поместили 343: 321 мужчину и 22 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- В областной центр крови обратился 231 человек, 171 из них стал донором.