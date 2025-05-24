Куда пойти с 23 по 29 мая
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
25 мая,
12.00
|
«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка
|
25 мая,
14.00
|
«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка
|
26 мая,
12.00
|
«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
23 мая,
18.30
|
«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
|
25 мая,
18.30
|
«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы
|
30 мая,
18.30
|
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
|
31 мая,
18.30
|
«Алжир», А. Тасымбеков, драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
|
23 мая,
18.30
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
|
24 мая,
18.30
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
25 мая,
12.00
|
«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
|
25 мая,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
26 мая,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
|
26 мая,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
30 мая,
18.30
|
«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
|
31 мая,
18.30
|
«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина
|
В течение месяца
|
«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина
|
В течение месяца
|
«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
25 мая,
19.00
|
Турсынбек Кабатов. Сольный юмористический концерт на русском языке
|
26 мая,
18.00
|
Большой концерт студии танца Crazy Dance
|
31 мая,
18.30
|
Концерт оркестра русских народных инструментов и солистов филармонии
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
|
24 мая,
|
Благотворительный концерт. Организатор - Ассоциация деловых женщин Казахстана. Сбор от продажи билетов передается на нужды детей-инвалидов
Спортафишка
|
Футзал. Чемпионат Казахстана. 1/2 финала. «Аят» - «Семей»
|
Рудный, СК «Аят-Арена»
|
24-25 мая
|
Конные виды спорта. Открытие скакового сезона. Соревнования по гладким скачкам на 1000, 1800 и 2000 м, кунан и аламан байги, показательные выступления по кыз куу и аударыспак
|
с. Заречное, ипподром «Арғымақ»
|
25 мая, 11.00
|
Баскетбол. Национальная лига. Матч за 3-е место (при необходимости). «Тобол» - «Актобе»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
26 мая
|
Футбол. Кубок Казахстана. 1/2 финала. «Тобол» - «Атырау»
|
Костанай, стадион «Центральный»
|
29 мая, 19.00
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.