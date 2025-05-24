Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная будут планомерно сокращать, увеличивая число групп с государственным языком обучения. Правильно ли это? Да. Потому что такая политика соответствует вектору развития нашего государства.

Нет. Потому что такая политика соответствует вектору развития нашего государства.

Да. Знание государственного языка поможет нынешним дошкольникам в их будущей жизни.

Нет. К такой реформе в Казахстане не готовы ни сфера образования, ни население.

