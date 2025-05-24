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Куда пойти с 23 по 29 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

25 мая,

12.00

«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка

25 мая,

14.00

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

26 мая,

12.00

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

23 мая,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

25 мая,

18.30

«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы

30 мая,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

31 мая,

18.30

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

23 мая,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

24 мая,

18.30

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

25 мая,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

25 мая,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

26 мая,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

26 мая,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

30 мая,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

31 мая,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина

В течение месяца

«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 мая,

19.00

Турсынбек Кабатов. Сольный юмористический концерт на русском языке

26 мая,

18.00

Большой концерт студии танца Crazy Dance

 

31 мая,

18.30

Концерт оркестра русских народных инструментов и солистов филармонии

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

24 мая,

17.00

Благотворительный концерт. Организатор - Ассоциация деловых женщин Казахстана. Сбор от продажи билетов передается на нужды детей-инвалидов

Спортафишка

Футзал. Чемпионат Казахстана. 1/2 финала. «Аят» - «Семей»

Рудный, СК «Аят-Арена»

24-25 мая

Конные виды спорта. Открытие скакового сезона. Соревнования по гладким скачкам на 1000, 1800 и 2000 м, кунан и аламан байги, показательные выступления по кыз куу и аударыспак

с. Заречное, ипподром «Арғымақ»

25 мая, 11.00

Баскетбол. Национальная лига. Матч за 3-е место (при необходимости). «Тобол» - «Актобе»

Костанай, СРК «Костанай»

26 мая

Футбол. Кубок Казахстана. 1/2 финала. «Тобол» - «Атырау»

Костанай, стадион «Центральный»

29 мая, 19.00          