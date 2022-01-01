Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Прием заявок на конкурс закончен, но публикации историй о том, как бездомыши нашли приют будут продолжаться еще не один номер «Нашей Газеты». Когда все они будут опубликованы, редакция подведет итоги голосования и победитель получит заслуженный приз.

У нас есть два письма, авторы которых не указали свой номер телефона для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту.

Первое пришло с адреса <brezden.vera@gmail.com>, в нем был рассказ о кошке Василисе, подобранной больным котенком возле магазина «Анюта». В теме письма стояло слово «Мама». Ни имени хозяйки кошки, ни ее номера телефона письмо не содержало. Второе письмо получено от Елены Чуесенко (Кислицыной), но она забыла написать свой номер телефона. А для того, чтобы опубликовать историю ее кошечки Миры, нам необходимо задать несколько уточняющих вопросов. Если вы узнали в этих людях себя или своих знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите номера телефонов для связи.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Участники № 44 - Барсик и его хозяйка Марина СТАВРИАНИДИ.

Не просто красавец, а роскошный красавец! / Фото Марины СТАВРИАНИДИ

Встречаются среди котов такие ловкачи, которые умудряются пристроиться сразу на две вакансии. Делают они это не ради того, чтобы коварно и целенаправленно обмануть людей. Просто максимально используют шансы, предоставляемые судьбой. А если перед свалившимся счастьем была черная полоса, почему бы не отыграться за прошлые неудачи, не не сгрести сразу все фишки своими милыми лапками (ведь у всех котов, без исключения, милые лапки). Этакие аферисты по случаю. Историю встречи с таким персонажем рассказала в своем письме Марина Ставрианиди.

- Давно хочу поделится историей про нашего кота Барсика. Жили мы тогда еще в квартире. Было начало декабря и в нашем дворе появился очень красивый и очень пушистый кот. Был он к тому же хорошо упитанный. Муж повел ребенка в сад и увидел его во дворе. Потом рассказал мне, что у нас возле дома появился «новенький». Я особо не обратила на это внимания, ну кот и кот... их было достаточно в нашем дворе.

Первое фото Барсика было сделано для объявления о розыске хозяев / Фото Марины СТАВРИАНИДИ

Через пару дней пошла я в сад за ребенком и встретила этого кота. Он сразу бросился мне в глаза! Да и не мог не броситься: настоящий красавец, на вид года два примерно. На нем был ошейник - деталь, говорящая о том, что он был домашним. Я сразу его сфотографировала и отправила куда только можно было, чтобы найти старых хозяев. Но никто так и не откликнулся. Мы начали прикармливать его. Кот быстро стал нам доверять, уже и к нашему подъезду приходить начал, а потом как-то вместе с нами забежал в подъезд. Ну раз так, мы его решили пустить в квартиру, чтобы погреть, покормить. Так продолжалось несколько недель, он периодически заходил к нам поесть. Назвали его просто Барсик, чтобы хоть как-то его называть.

В один день я решила сделать новое фото и опять опубликовать объявление о нем. Решила - сделала. И тут пишет мне девушка: «Это наш кот, где можно забрать его?» Я пишу ей адрес с номером квартиры. И это оказывается наша соседка по этажу!

Короче говоря, они этого кота неделю назад тоже решили подобрать с улицы. Оказывается, все это время он жил на две семьи. Вот такой хитрец оказался.

В апреле мы переезжали в частный дом и уже, загружая последние вещи в машину, поняли, что никак не можем оставить его во дворе. И, конечно же, забрали его с собой... Хочу уточнить, что вторая семья была не против, чему мы очень обрадовались.

С начала этой истории прошло уже 3 года. Теперь наш Барсик живет свою лучшую жизнь. Несмотря на то, что до этого его бросали уже не в маленьком возрасте, он не разуверился в людях и любит нас. Надо ли говорить, как мы любим его...

Живя на две семьи, конечно, можно быть таким упитанным / Фото Марины СТАВРИАНИДИ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 44 Барсика и его хозяйку Марину Ставрианиди в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 25 мая, до 11.00 воскресенья, 26 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 23 мая, до 10.00 понедельника, 27 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 43 Аси, Рыжика и их хозяйки Раушан Абдулиной поступило 200 голосов.