О свалке во дворе дома № 115 по ул. Гоголя в Костанае сообщил «НГ» пользователь нашего сайта Иван.

- Свалка во дворе многоэтажного дома, но рядом - гаражи и частные дома, - рассказал он. - По гаражам видно, что участились поджоги сухого хлама. Обслуживающая компания, в которую я обращался, бездействует, а рядом - детская площадка...

На месте корреспонденты «НГ» увидели гору мусора вровень с гаражами. Рядом расположена детская площадка.

Ул. Гоголя, 115 Свалка расположена рядом с детской площадкой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку по ул. Тауелсиздик, 70, которую видно с трех улиц и о которой мы писали две недели назад, до сих пор не убрали.

Ул. Тауелсиздик, 70. За две недели эту большую свалку в центре города не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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