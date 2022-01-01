В Лисаковске выкопали ров, который затрудняет путь к дачам садового общества «Урожайное-2». Дачный сезон начался, а прохода на дачи нет. Многими из них владеют пенсионеры, которым сложно ходить по трубам, торчащим из рва. Они рискуют не удержать равновесие и упасть в ров. Зачем его выкопали и когда закопают или сделают временный проход?

Игорь, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела строительства акимата Лисаковска Владислав ЗАИКИН:

- Между ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» и ТОО «TOLAGAI-2050» заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водопроводной сети от насосной 1-го подъема до насосной 2-го подъема (2 нитка) в городе Лисаковске Костанайской области». Срок выполнения работ с 25 августа по 24 октября 2023 года, май - июнь 2024 года. Договором предусмотрена реконструкция магистрального водопровода протяженностью 5,9 км. Данный водопровод пролегает по территории между садовыми обществами «Урожайное-2» и «Урожайное-1», пересекая проезды к кварталам. Обустройство территории и засыпка траншеи будет возможна после выполнения строительно-монтажных работ по прокладке магистрального водопровода, снабжающего город. На данный момент предусмотрены 3 автомобильных проезда к кварталам садового общества «Урожайное-2», имеющие круговое сообщение с остальными кварталами.

Мы уточнили, почему нет прохода через ров для пешеходов. На этот вопрос ответил главный специалист отдела строительства Адильбек АЛИМБАЕВ.

- Были бы проблемы, если бы, наоборот, был предусмотрен проход для пешеходов, но не было автомобильных проездов. Но сейчас автомобильные проезды подходят и для пешего пересечения. Там, где проедет машина, без проблем пройдет и человек.