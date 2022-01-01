В нашем поселке Карабалык, в микрорайоне Северный, непроходимые дороги! Мы жаловались в районный акимат еще в ноябре прошлого года, даже написали коллективное письмо акиму области. В итоге акимат Карабалыкского района отчитался перед акиматом области, что подсыпали 1 000 тонн «пыленки» (смесь из песка, пыли от щебня, камней). Чиновники утверждают, что дороги у нас нормальные и подсыпанные, но это не так! Когда отремонтируют дороги в нашем микрорайоне?!

Болат, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает аким поселка Карабалык Алмат САҒЫНБЕК:

- Ремонт дорог в микрорайоне Северный планируется в 2024 году. В данный момент направлена бюджетная заявка на выделение денежных средств для проведения открытого конкурса по среднему ремонту дорог. Техническая документация (проект) разработана ТОО Tender Consulting Companу и направлена на ведомственную экспертизу. После получения положительного заключения будет опубликован открытый конкурс по среднему ремонту дорог в микрорайоне.