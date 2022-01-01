По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 25 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 57;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 88 новорожденных: 41 девочка и 47 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Джеймс, Леон, Абильмансур, Исмаил, Тим, Спандияр, Ралан, Мариям, Эмилия, Сати, Хадиджа;

- умерли 65 человек: 32 женщины и 33 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 474 вызова, из них 1 631 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 424;

- поступили 14 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 18 человек, 15 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 580 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области произошло 86 происшествий, в том числе 9 пожаров в жилом (частном), секторе, 3 пожара на автомобильном транспорте, 1 пожар на прочих объектах, 56 случаев горения, 15 аварийно-спасательных работ, 2 поисково-спасательные работы. Спасены при АСР 11 человек, из них 5 - дети. Причинами возникновения пожаров явились: 3 факта - нарушение правил пожарной безопасности, 6 фактов - короткое замыкание, 1 факт - причина пожара устанавливается, 1 факт - неосторожное обращение с огнем, 1 факт - детская шалость. При пожаре пострадал 1 человек.

- за неделю в областной центр крови обратились 232 человека, 195 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 6 ДТП, в которых травмированы 5 человек, 1 погиб;

- разысканы 2 без вести пропавших;

- выявлены 3 896 нарушений ПДД участниками дорожного движения;

- сотрудники полиции задержали 38 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.