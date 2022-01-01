Дом сдали, мусор не вывозят
В новом микрорайоне Береке Костаная сдали в эксплуатацию дом № 11, но в его дворе не установили мусорные контейнеры. Сейчас в доме проживают 8 семей. Бачки для мусора должны стоять, чтобы не было антисанитарии. Что нужно сделать, чтобы в этом дворе установили мусорные контейнеры?
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Комментарий
На запрос «НГ» ответил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО:
- Для установки мусорных контейнеров во дворе жилого дома № 11 микрорайона Береке всем собственникам квартир дома необходимо заключить договор с организацией по вывозу мусора ТБО. Процедура расчета объемов рассчитывается в соответствии с нормами образования и накопления коммунальных отходов, тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по Костанаю.
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