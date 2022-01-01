По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 27 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 72 года, невесте - 65 лет;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 63 новорожденных: 32 девочки и 31 мальчик. Редкие имена на этой неделе: Каролина, Василиса, Фатима, Анфиса, Делайла, Николь, Есения, Нармин, Айхан, Арлан, Мирослав,Рамис, Данил, Тамирлан, Арлан. Самому молодому папе - 17 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 42 года;

- умерли 44 человека: 20 женщин и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 004 вызова, из них 1 409 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 308;

- поступило 9 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 12 человек, 10 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 457 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 334 человека, из них поместили 277: 254 мужчины и 23 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратился 221 человек, 160 из них стали донорами.