Куда пойти с 11 по 17 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
|
Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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13 апреля,
12.00
|
«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
|
14 апреля,
12.00
|
«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
11 апреля,
10.00, 11.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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13 апреля,
18.30
|
«Бір түп алма ағашы», Ә.Оразбеков, драма
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14 апреля,
18.30
|
«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма
|
16 апреля,
10.00, 12.00
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«Екі лақ», халық ертегісі. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры
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16 апреля,
18.30
|
«Кеш», Д. Дударев драма. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры
|
17 апреля,
16.00, 18.30
|
«Шырғалаң», С. Сматаев, Т. Теменов, драма. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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11 апреля,
18.30
|
«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
|
12 апреля,
18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
13 апреля,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
|
13 апреля,
17.00
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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14 апреля,
12.00
|
«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
|
14 апреля,
17.00
|
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
|
«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина
|
В течение месяца
|
«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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17 апреля
19.00
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Turar. Концерт
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
|
«Зеленое солнце» - выставка художника-иллюстратора Нины Олексюк
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
|
12 апреля,
19.00
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Концерт Rock-n-rust. В программе: лучшие песни «Король и Шут», «Кино», «Нирвана», «Линкин парк», «Сектор Газа», «Би 2», Земфира, «ДДТ», «Раммштайн», «Сплин», «Мумий Тролль» и др. Видео, живой звук и свет
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«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
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13 апреля,
19.00
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Сольный концерт стендап-комика Артема Винокура
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