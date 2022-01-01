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Куда пойти с 11 по 17 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,    тел.: 90-10-29, 90-11-39

13 апреля,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

14 апреля,

12.00

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

11 апреля,

10.00, 11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

13 апреля,

18.30

«Бір түп алма ағашы», Ә.Оразбеков, драма

 

14 апреля,

18.30

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма

16 апреля,

10.00, 12.00

«Екі лақ», халық ертегісі. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры

16 апреля,

18.30

«Кеш», Д. Дударев драма. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры

 

17 апреля,

16.00, 18.30

«Шырғалаң», С. Сматаев, Т. Теменов, драма. Арқалық қ. қазақ жасөспірімдер театры

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 апреля,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

12 апреля,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия

13 апреля,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

13 апреля,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

14 апреля,

12.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

14 апреля,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

17 апреля

19.00

Turar. Концерт

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Зеленое солнце» - выставка художника-иллюстратора Нины Олексюк

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

12 апреля,

19.00

Концерт Rock-n-rust. В программе: лучшие песни «Король и Шут», «Кино», «Нирвана», «Линкин парк», «Сектор Газа», «Би 2», Земфира, «ДДТ», «Раммштайн», «Сплин», «Мумий Тролль» и др. Видео, живой звук и свет

 

 

 

 

«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

13 апреля,

19.00

Сольный концерт стендап-комика Артема Винокура

 