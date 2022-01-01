Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 38 - кот Кузя и его хозяйка Олбике КЕНЖЕБАЕВА.

«Поехали домой!» / Фото Олбике КЕНЖЕБАЕВОЙ

Вот такую историю рассказала нам следующая участница, которая приютила две кошачьи души, правда, с разницей в 16 лет.

- В конце прошлой зимы к нам в сад стал наведываться бездомный кот. Возможно, его заинтересовала наша кошка Пуша. Пуша - наша любимица, мы ее подобрали бездомным котенком 16 лет назад, она очень любит гулять в саду. Поначалу я старалась вежливо словами напутствия выпроводить кота, чтобы шел гулять куда-нибудь в другое место, ведь здесь должна гулять наша Пуша.

Пуша тоже когда-то была бездомной / Фото Олбике КЕНЖЕБАЕВОЙ

Кот же, выразительно мяукая, как будто говорил мне, что с радостью бы остался у нас жить. Да только взять его было некуда, как мы тогда были убеждены. Так весну, лето, осень он меня всегда встречал и провожал, когда я выходила на работу и приходила. Естественно, встречал не просто так, я с собой брала всегда два пакета желейки, одну отдавала ему утром, по дороге на работу, другую - вечером. И так каждый день. Шла домой уже в ожидании увидеть котика. И в те дни, когда он куда-то пропадал, я начинала тревожиться.

Теперь Кузя всегда будет жить в тепле и сытости / Фото Олбике КЕНЖЕБАЕВОЙ

Вот пришла осень, впереди - зима и морозы. Хоть сын и заказал утепленную будку, но за котика мы переживали и все-таки нашли ему приют, опасаясь наших морозов. Там принимали только после кастрации. Ну что ж, раз так надо, повезли его в клинику.

И пока он там был, мы поняли, что уже не сможем без него, очень переживали. Приняли решение всей семьей - забрать котика, перед этим определили его в ветеринарную клинику на полтора месяца. Лечение, вакцинация, стационар, столько всего прошел. И вот 22 января поехали забирать его из клиники.

Врачи в клинике полюбили Кузю и очень сердечно прощались с ним / Фото Олбике КЕНЖЕБАЕВОЙ

Сотрудницы так привязались к нему, полюбили, долго прощались. Надеюсь, что не обидятся, так как не смогла удержаться и сфотографировала их. Правда, доктора сказали: у него неизлечимая аутоиммунная болезнь, поэтому нужно держать раздельно кошек. Верю, что все будет хорошо. Назвали Кузей. Как и рекомендовали врачи, держим Кузю и Пушу в разных помещениях, чтобы они не пересекались.

Пуша с Кузей видятся только через окно, им нельзя контактировать / Фото Олбике КЕНЖЕБАЕВОЙ

Наши хвостики помогают нам, людям, понять очень важное правило жизни: надо любить жизнь, быть позитивным, и все у тебя будет прекрасно. Ведь и люди, и братья наши меньшие, если озлобятся и будут всегда недовольны и агрессивны, то и жизнь будет незавидная.

Семья Кенжебаевых подкармливает собак, оставшихся на улице / Фото Олбике КЕНЖЕБАЕВОЙ

От нас, людей, тоже много зависит, насколько животные агрессивны. Они бездомные не по своей воле. Мы всегда кормим собак бездомных, например. У них у всех судьба разная: у одних хозяйка переехала в Россию, у другой хозяина посадили, вот и выживают они как могут. А мы, люди, можем помочь им не озлобиться. Мы нисколько не жалеем, что помогали бездомному котику, а потом взяли его насовсем. Наш Кузя помнит добро, он очень любит людей и жизнь.

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Кузя очень ласковый и помнит добро / Фото Олбике КЕНЖЕБАЕВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 38 кота Кузю и его хозяйку Олбике Кенжебаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 13 апреля, до 11.00 воскресенья, 14 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 11 апреля, до 10.00 понедельника, 15 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 37 кота Василия и его хозяйки Людмилы Зубковой поступило 1132 голоса.