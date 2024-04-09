Об открытом участке теплотрассы рядом с домом № 169 по ул. Баймагамбетова сообщил «НГ» житель Костаная Николай КРАЕМКОВ. Он отметил: как только растаял снег, появились голые трубы.

- Пока были под большими сугробами, не было ничего видно, и вроде их прошлым летом изолировали, - рассказал пенсионер. - Но, как только снег сошел, оказалось, что они без изоляции. Отопительный сезон пока идет, надо бы изолировать.

На месте корреспонденты «НГ» увидели довольно большой участок открытой теплотрассы.

Ул. Баймагамбетова, 169. Трубы открыты в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы вдоль дома № 21 по ул. Урицкого, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Ул. Урицкого, 21. Теплотрассу утеплили изоматериалом, а возле мостика закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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