О свалке во дворе дома № 67 по ул. Толстого сообщила «НГ» жительница Костаная Нина БУЛАТОВА.

- Мусор растянулся почти по всему двору, валяются бумажки, бытовые отходы, картон, чего только нет! - возмущается она. - Все оттого, что люди сбрасывают отходы не в контейнеры, а вываливают рядом. Мусор разносит ветром - вот результат.

Результат действительно впечатляет: куча бумажек, отходов и прочего валяется как возле контейнеров, так и далеко от них.

Ул. Толстого, 67. Отходы вываливают рядом с контейнерами. Вот и результат / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку на пересечении улиц Элеваторной - Наримановской, о которой мы писали две недели назад, убрали частично.

Угол улиц Наримановской и Элеваторной. Свалку убрали слева от контейнеров, но справа - куча мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте незаконные свалки на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz.