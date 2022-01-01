Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 24 - кот Шурик и его хозяйка Наталья ИСУПОВА.

У Шурика явно есть мейн-куновские гены / Фото Натальи ИСУПОВОЙ

Следующий котейка в нашем конкурсе не ждал милостей от судьбы, он их настойчиво добивался. Ходил к одним и тем же людям, намекая: вот я - свободный ничейный котик, в любой момент могу стать вашим счастьем, только возьмите. Во что вылилось упорство маленького бездомыша, читайте в письме его хозяйки.

- У меня есть сиамская кошка Филипина, которой скоро исполнится 8 лет, - пишет Наталья Исупова. - И жила у нас еще одна кошка - черная Анфиса. Анфису мы в свое время спасли от гибели и вырастили. А наша Филипина заменила ей маму. И вот в июле 2020 года судьба как будто настигла некогда спасенную Анфису: ее сбила машина. Я очень переживала, это был такой удар. Но через месяц к нашему дому прибился котенок.

Котенок очень настойчиво просился в семью / Фото Натальи ИСУПОВОЙ

Обычно Филипина всех котят и кошек гоняет со двора, а этого гонит, но он обратно бежит. Сын сказал, что ему котенка очень жалко, попросил взять его к нам вместо Анфисы. И еще аргумент привел, что мне не так тяжело будет. И то правда, почему не приютить беднягу? Так появился у нас Шурик. Мы все думали, как его назвать. Имя пришло само Шнурок-Шурик.

Филипина, конечно же, его не сразу приняла, но потом от него не отходила. Он даже научился из аквариума воду пить, полностью копируя ее привычку.

Мы не знаем, какой он породы, но очень уж похож на мейн-куна. И не только мы так думаем, часто слышим от других людей, что наш Шурик явно имеет мейн-куновские гены.

По вечерам, придя с работы, мы с сыном выгуливали его, приучали к улице. Шурик нас никогда не огорчал.

А в январе 2022 года Шурик заболел. В заключении ветеринара было написано: герпесвирусная инфекция. Сколько было переживаний, мы очень боялись ужасных осложнений этой болезни. Но мы его вылечили! Ведь это наш ребенок. Теперь все хорошо.

Настоящий хозяин. Держит весь двор / Фото Натальи ИСУПОВОЙ

Я их с Филипиной называю «мои помощники», они везде со мной работают. Один недостаток у Шурика, как и у всех кошек: в 4 утра приходит домой и просит поесть. И так раза 2 за утро. А потом на стражу, охранять свой участок, чтобы другие не пришли. Он держит весь двор. Хозяин!

Сейчас это роскошный красавец, все вокруг любят Шурика. Как он идет домой, все слышат его «разговор», также и на улицу он с разговорами выходит. Выйдет из подъезда, сядет на лавочку, некоторое время осматривается вокруг и, если увидит что интересное, ка-а-ак побежит! Ну что ж, такие важные и срочные дела у него.

Все лето они с Филипиной со мной на огороде. Спать Шурик ложится в «золотую» люльку. Это я ее так называю. На самом деле, это корзинка, отделанная желтой блестящей ниткой. Устанет спать в корзинке, ляжет на ковер, растянется, как барин. Если кто мимо него идет ночью, обязательно подаст голос. Как только заходит домой с улицы, обязательно бежит на кухню покушать, сначала из своей чашки начнет, потом к Филипине, потом опять в своей закончит. Когда он спит, его слышно, он, как трактор, похрапывает. Это звуки домашнего счастья.

Сладко спящий Шурик храпит, как трактор / Фото Натальи ИСУПОВОЙ

Я всегда говорю: «Шурик - ты мое счастье!»

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 24 кота Шурика и его хозяйку Наталью Исупову в stories аккаунта @ng.kz_ с 11.00 субботы, 6 января, до 11.00 воскресенья, 7 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны, в связи с праздниками, принимаются с 9.00 четверга, 5 января, до 10.00 вторника, 9 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 23 собаки Инги и ее хозяйки Ирины Чумак поступило 787 голосов и 3 купона.