По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 52 года;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 70 новорожденных: 40 девочек и 30 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Клим, Алан, Абылайхан, Альберт, Хан, Николь, Сара, Мия, Ника, Азиза, Арина. Самому молодому папе - 24 года, маме - столько же. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 43 года;

- умерли 70 человек: 32 женщины и 38 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 8 597 вызовов, из них 3 055 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 544;

- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, из них 5 - дети; 33 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 778 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 211 человек, из них поместили 184: 169 мужчин и 15 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 224 человека, 160 из них стали донорами.