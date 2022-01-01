Сухой остаток. С 25 по 31 декабря
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 52 года;
- зарегистрированы 9 разводов;
- зарегистрированы 70 новорожденных: 40 девочек и 30 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Клим, Алан, Абылайхан, Альберт, Хан, Николь, Сара, Мия, Ника, Азиза, Арина. Самому молодому папе - 24 года, маме - столько же. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 43 года;
- умерли 70 человек: 32 женщины и 38 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 8 597 вызовов, из них 3 055 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 544;
- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 39 человек, из них 5 - дети; 33 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 778 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 211 человек, из них поместили 184: 169 мужчин и 15 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- за неделю в областной центр крови обратились 224 человека, 160 из них стали донорами.
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