О свалке за домом № 114 по ул. Алтынсарина сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ЛОПАТКО.

- Наши контейнеры превратились просто в склад старой мебели, завалены старыми кроватями, матрасами, детскими стульчиками, - рассказала она. - И это не считая бытовых отходов и бумаги!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели контейнеры, окруженные мусором. Старая мебель, бумаги лежат перед ними, за ними, слева, справа...

Ул. Алтынсарина, 114. Во дворе дома мусор лежит за контейнерами... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ





…а еще слева, справа и перед ними / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка за Казахско-французским центром, о которой мы писали две недели назад, стала чуть меньше, но полностью ее не убрали.

Свалку за Казахско-французским центром за две недели полностью не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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