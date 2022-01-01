Об открытом участке трубы возле дома № 96 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья УМАРОВА. Она живет в другом дворе, но по этому маршруту гуляет с собакой.



- Бомжей на них никогда не видела, так как трубы не в закутке, а на виду, - пояснила читательница. - Но изоляция ветшала еще с лета, а на днях увидела, что там два больших голых участка.



На месте корреспонденты «НГ» увидели трубу среднего диаметра, которая оголилась в двух местах, а оставшаяся изоляция очень ветхая.

Ул. Амангельды, 96. Изоляция на трубах начала рваться еще летом / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Сейчас они оголены в двух местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы за автоцентром по ул. Баймагамбетова, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК хорошо закрыли.

Трубы за автоцентром «Хюндай» утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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