Куда пойти с 5 по 11 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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4-6 января,
12.00
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«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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4 января,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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6 января,
12.30
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«Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»
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6 января,
17.00
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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12 января,
18.30
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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6 января, 17.00
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Иртыш»
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Костанай, СРК «Костанай»
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9-10 января, 19.00
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