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Куда пойти с 5 по 11 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

 4-6 января,

12.00

«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

4 января,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

6 января,

12.30

«Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»

6 января,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

12 января,

18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

6 января, 17.00

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Иртыш»

Костанай, СРК «Костанай»

9-10 января, 19.00