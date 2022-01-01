Как вы оцениваете очистку дорог и тротуаров Костаная этой зимой? Пройти по тротуарам невозможно даже в центре: то гололед, то сугробы.

Главное, что проезжую часть оперативно чистят. А пешеходы подождут.

Коммунальщики стараются, но им мешают автомобили на обочинах дорог.

Вы видите, какая нынче зима? Скажите спасибо, что хоть так чистят!

