В своей статье уважаемый автор затронул два важных вопроса. Так он говорит: «Казалось бы, сегодня в хороводах цифровизации мысль становится особенно очевидной. Но не стали ли цифры и плакатный рынок с его знаменами целесообразности и общей выгоды монархами, которые давно уже царствуют, но не правят?»



Я прекрасно понимаю преимущества цифровизации, но в то же время, мне кажется, она нам не совсем по силам. Мы кричим о цифровизации на каждом углу, но скромненько объявляем, например, о частых сбоях в ЦОНах.



Или возьмем цифровизацию медицины. «Даже в столице, где относительно хорошая скорость Интернета, из 15 минут, отведенных на прием одного пациента, врач в среднем тратит 10 минут на заполнение программ в компьютере. Они не облегчают, а усложняют его работу». Это сказала депутат мажилиса, врач Гульнара Наумова («Время», 09.11.23 г.)



Получается, лечить нас некогда, цифровизация забирает все время у врача. Не способствует выздоровлению, частые ожидания в очереди из-за сбоев - то программа не открывается, то она зависла и т. д. А сколько бумаги поглощает наша цифровизация? Рецепт, который раньше выписывали от руки на небольшого размера листочке, теперь требует полный лист бумаги формата А4. И самое главное: если моя история болезни при уровне нашей цифровизации «потеряется» в компьютере, я окажусь сразу здоровым? Ведь теперь нет прежних карточек.



И вторая тема. Автор говорит: «Нас десятилетиями учили, что корень человеческих бед - в частной собственности». Я одного поколения с автором и полностью согласен с таким утверждением. И это не результат советского воспитания. «Каин убил Авеля не из зависти, как обычно считают. Причина серьезней: скот Авеля совершил потраву на поле Каина. Любовь к собственности оказалась сильнее любви к родному брату», - написал Рудольф Баландин, писатель, популяризатор науки. Далее он говорит, что и в современном мире богатые собственники урывают избыток благ у трудящихся ловкостью, обманом, силой, благодаря удаче - не столь важно. Присваивают то, что не добыто своим трудом. Сказано прямо про наших богатых, которые присвоили в частную собственность заводы, фабрики, землю. Реальные богатства создаются физическим и интеллектуальным трудом, а не за счет взяток, коррупции, спекуляций и казнокрадства.



Породила наших частников назарбаевская приватизация. Понятно, что они стали богатыми не благодаря своему неустанному труду и талантам. Просто на момент приватизации оказались приближенными к власти и нахапали без зазрения совести. Говорят, что у частной жизни высокие стены, и теперь уже из-за них правду не вытащишь и законность не восстановишь. У нас это превратили в норму, а не в преступление. Учитывая, что у нас сила выражается больше всего в деньгах, то и правы всегда люди с деньгами. Вот они и правят миром. Деньги из средства товарообмена превратились в силы, устанавливающие почти везде свои законы и порядки, больше похожие на произвол и беспорядки.



А ведь всего чуть больше ста лет назад, например, русские толстосумы считали, что богатство допустимо иметь в том случае, ежели оно употребляется на помощь обездоленным или способствует духовно-нравственному совершенствованию людей. Они открывали за свой счет детские приюты, ремесленные училища, строили храмы и картинные галереи.



Ради справедливости надо сказать, что и наши олигархи, видимо, чтобы замолить грехи, с мнимой благожелательностью, а еще больше в целях саморекламы вносят иногда приличные суммы в различные фонды. Беда в том, что многие фонды у нас и назвать можно только «себепомощью».



По большому счету деньги - самая большая на свете иллюзия, ибо ценность их условна и краткосрочна. Еще никому не удавалось, уходя в мир иной, забрать с собой многочисленные средства или хотя бы слиток золота. Это понимают и наши олигархи, но в то же время деньги, как соленая вода, чем больше пьешь, тем больше хочется. Таким стал современный мир.



Иисус Христос, согласно Новому Завету, сошел на землю, чтобы восстановить падшего человека. Смотря на то, что сейчас творится, видимо, необходимо второе пришествие Христа.



Николай ВОРОНИН, Костанай