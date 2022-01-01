О свалке во дворе домов №№ 10 и 12 по ул. Темирбаева сообщил «НГ» житель Костаная Василий ИВАНОВ.

- По нашей улице в целом проблема с вывозом мусора, - отмечает он. - В прошлый раз я отправлял фото с мусором напротив дома по ул. Темирбаева, 14. Теперь аналогичная ситуация возле контейнеров напротив домов по ул. Темирбаева, 10 и 12. Мусор - в основном ветки и листья, но его не вывозят месяцами!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели огромную гору осенних листьев. Она могла даже претендовать на живописность, если бы не мусорные бачки и торчащие из листьев картонные коробки, останки пластмассы и другой неприглядный хлам.

Вот такая куча из листьев и другого мусора напротив домов по ул. Темирбаева, 10 и 12 / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 85 по ул. Амангельды, о которой «НГ» писала две недели назад, убрали. Но, судя по мелкому мусору, уже скапливающемуся за контейнерами, возрождается новая свалка.

Ул. Амангельды, 85. Свалку во дворе дома полностью убрали, но... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...мелкий мусор вновь скапливается за контейнерами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Открытый колодец за зданием специализированного межрайонного уголовного суда Костанайской области, о котором «НГ» тоже писала две недели назад, так и не закрыли. Помимо торчащей из него ветки, здесь появился еще и картон. Похоже, колодец превращается в очередную мусорку.

В колодце за зданием СМУС, помимо ветки, появились картон и другой мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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