По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 74 года, невесте - 70 лет;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 75 новорожденных: 36 девочек и 39 мальчиков. Имена новорожденных на этой неделе: Алдияр, Алин, Егор, Арлан, Саян, Марк, Матвей, Расул, Дильназ, Дана, Сафина, Лейла, Амелия, Оливия. Самому молодому пае - 18 лет, невесте - столько же. Самому взрослому отцу - 50 лет, матери - 40;

- умерли 46 человек: 21 женщина и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 190 вызовов, из них 1 492 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 419;

- поступили 38 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 51 человек, из них 7 - дети;

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 146 уголовныхъ правонарушений, в том числе 45 краж и 41 факт мошенничества;

- разысканы 7 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 60 преступлений;

- зарегистрированы 11 наркоправонарушений: 6 наркопроступков, 2 факта контрабанды, 2 факта хранения и 1 факт сбыта наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.