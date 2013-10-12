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Куда пойти с 12 по 18 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

14 октября,

12.00

«Наша репка», Ю. Семенова, сказка

 

15 октября,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Сапаева, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 октября,

18.30

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

 

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

13 октября, 15.00

Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Вадима Быкова «Угощаю графикой»

До 15 октября

«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

15 октября,

18.00

Ретроквартирник с Tarsi orchestra. В программе чувственные вневременные хиты в исполнении оркестра Tarsi и солистов: финалистки казахстанского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Жас канат» Анель Исиной, известного казахстанского певца и музыканта Алибека Саликова, лауреата международных конкурсов

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28,

WhatsApp +7-705-746-73-54

13 октября,

19.00

«Каля-маля». спектакль по пьесе Ирины Максимовой, в главной роли Елена Ксенофонтова. Режиссеры Марина Перелешина, Вениамин Скальник

Спортафишка

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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алматы»

Рудный, ЛД «Горняк Арена»

12-13 октября, 19.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Бейбарыс»

Рудный, ЛД «Горняк Арена»

16-17 октября, 19.00