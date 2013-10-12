Куда пойти с 12 по 18 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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14 октября,
12.00
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«Наша репка», Ю. Семенова, сказка
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15 октября,
12.00
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«Приключения Алдара Косе», А. Сапаева, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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13 октября,
18.30
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«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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13 октября, 15.00
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Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Вадима Быкова «Угощаю графикой»
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До 15 октября
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«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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15 октября,
18.00
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Ретроквартирник с Tarsi orchestra. В программе чувственные вневременные хиты в исполнении оркестра Tarsi и солистов: финалистки казахстанского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Жас канат» Анель Исиной, известного казахстанского певца и музыканта Алибека Саликова, лауреата международных конкурсов
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28,
WhatsApp +7-705-746-73-54
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13 октября,
19.00
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«Каля-маля». спектакль по пьесе Ирины Максимовой, в главной роли Елена Ксенофонтова. Режиссеры Марина Перелешина, Вениамин Скальник
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алматы»
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Рудный, ЛД «Горняк Арена»
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12-13 октября, 19.00
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Бейбарыс»
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Рудный, ЛД «Горняк Арена»
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16-17 октября, 19.00
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