Председатель Костанайского областного общества охотников и рыболовов Анатолий Коваленко считает, что нужно вновь разрешить профессиональный ночной отстрел сайги. Должно ли правительство РК поддержать это предложение? Да. Увеличение поголовья сайги разоряет фермеров и опасно для самих антилоп.

Да. Ночной отстрел - проверенный и гуманный способ регулирования поголовья.

Нет. Для регулирования поголовья достаточно разрешить любительскую охоту.

Нет. Сайгаки - священные для Казахстана животные, их вообще нельзя отстреливать.

