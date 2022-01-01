Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 12 - кошка Кошка и ее хозяйка Юлия ЦУРКАН.

Слева направо: Порох, Пыжик и Кошка. Сладкий сон после сытного обеда. / Фото Юлии ЦУРКАН

В сентябре 2021 года Юлия, открыв дверь квартиры, увидела у порога плачущую кошечку, худую и с явно больной лапкой. Оставить животинку в бедствии на произвол судьбы Юлия не смогла, и кошечка тут же оказалась внутри квартиры. Накормить и обогреть в данном случае было мало. Учитывая состояние правой передней лапы, без визита к ветеринару не обойтись. В клинике сделали рентген, и доктор Александр сообщил, что у кошечки несколько старых переломов, которые срослись неправильно, ничего уже нельзя поделать.

Искалеченная лапка - не помеха активной жизни / Фото Юлии ЦУРКАН

Возвращать бедолагу на улицу Юлия, разумеется, не собиралась. Но и не представляла, что сможет оставить ее себе, и на то была причина. Вернее, четыре причины: Патрон, Порох, Пыжик и Бруня. Да-да, четыре представителя кошачьего племени, которые уже прочно обосновались в этом доме, и помыслить о пятом члене мяукающей команды было сложно. Патрон - британец, он 9 лет назад котенком был подарен хозяйке. Остальные спасены с улицы так же, как и хромоножка. Только они успели попасть в «штатное расписание». А еще одна штатная единица вроде бы не предполагалась.

Кошка знала, что в этом доме ее ждет уютное местечко / Фото Юлии ЦУРКАН

И стала спасительница своей спасенке хозяев подыскивать. Да не сложилось с этим на радость кошечке.

- Я ее очень хотела отдать. Поэтому, чтоб не привыкать, мы не давали ей имя, - рассказывает Юлия. - Звали ее просто «кошка». А потом она прижилась и имя прижилось. Так и осталась она кошкой по имени Кошка. Если сказать «Кошка», все знают, что это про нее говорят.

Ну это Юлия так думала, что Кошка у нее временно, а у самой Кошки были совсем иные планы на жизнь.

- Она с первого дня решила, что она хозяйка в доме, - говорит Юлия. - Ни с кем не ссорится, но и авторитетов не признает. У миски всегда самая первая. С мальчиками хорошо дружит. А с Бруней у них военный нейтралитет. Но это Бруня такая, она никого не любит, кроме Пороха.

Кошка по имени Кошка счастлива, о прежней бедолажной жизни теперь напоминает только хромота, которая, впрочем, не мешает ей быть полноценной кошкой с милыми хулиганствами и бойким характером.

Патрон - старший товарищ Кошки по мелким хулиганствам / Фото Юлии ЦУРКАН

Гигиена прежде всего! / Фото Юлии ЦУРКАН

А письмо на конкурс было написано от имени самой Кошки. И в нем все чистая правда. Если бы Кошка умела писать, мы увидели бы ровно тот же текст. Вот он:

- Всем привет! Меня зовут Кошка. Когда была маленькой, я жила на улице, голодала и у меня была сломана лапка. Но я решила, что нужно брать судьбу в лапы, отважно забралась на 4-й этаж и села орать под дверью в дом, из которого меня бы точно не выгнали. Моя новая хозяйка долго сопротивлялась пятому животному в доме, старалась найти мне новых хозяев, но я-то знала, что никому она меня не отдаст. Мою лапку нельзя вылечить, но это не мешает мне вести активную кошачью жизнь. Не хуже других котов я умею прыгать по кроватям и диванам, забираться на подоконник и играть в догонялки. У меня всегда есть, чем перекусить, мягкое местечко для сладкого сна, 4 кошачьих собрата, которые не прочь разделить со мной веселье, маленький дружочек Арсений, который всегда поделится со мной сосиской, и заботливая хозяйка, на руках у которой мне так сладко и спокойно спится. Не бойтесь брать животных с улицы, мы приносим в ваш дом теплоту. Мяу!

Послушайте, что сказала Кошка. Кошка врать не станет!

Разве эта улыбка не свидетельствует о счастливой жизни? / Фото Юлии ЦУРКАН

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 12 Кошку и ее хозяйку Юлию Цуркан в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 14 октября, до 11.00 воскресенья, 15 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 12 октября, до 10.00 понедельника, 16 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 11 кота Горация и его хозяйки Ольги Свиридовой поступило 322 голоса и 3 купона.