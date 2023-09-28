Неизвестная страница из жизни инженера-конструктора Михаила Журавлева

Эту фотографию Михаил Журавлев подарил любимой женщине

«НГ» завершает публикацию материалов о нашем земляке, который сыграл большую роль в освоении космоса. Начало - в № 39 (1122) от 28.09.2023 г.

Михаил Федорович Журавлев знал всех космонавтов первого набора, так как участвовал во всех стартах космических аппаратов. Был лично знаком с Юрием Гагариным, не раз отдыхал летом с ним семьями на берегу Черного моря, поражался его работоспособности и увлеченности делом. Документальные свидетельства об их общении хранит дочь Журавлева Наталья, живущая в Москве. А с главным конструктором космических кораблей легендарным Сергеем Павловичем Королевым долгое время работал на космодроме.

Михаил Журавлев и Юрий Гагарин

Михаил Журавлев с Юрием и Валентиной Гагариными на совместном отдыхе в Крыму

С дочерью Наташей в Центральном сквере Кустаная. 1970-е годы

К сожалению, через несколько лет Журавлев расстался с любимой работой. Инженер-полковник тяжело заболел (на начальном этапе освоения космоса мало задумывались о безопасности) и вынужден был уйти в отставку. Закончил действительную службу в Военно-инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского (Москва) в должности начальника научно-исследовательской лаборатории-14 в 1966 году. Последовавший период жизни военного человека, не представлявшего своей жизни без армии и космоса, оказался самым трудным.

Космонавт Б. Волынов, М. Журавлев и первый секретарь Кустанайского обкома КПСС А. М. Бородин. Кустанай

С почетным гражданином Кустаная, дважды Героем Советского Союза Борисом Волыновым

На гражданку Журавлев приехал в Кустанай. Этому решению сопутствовал сложный период в его личной жизни. А поскольку сидеть без дела он не умел, то стал лектором. Кустанайский краевед Петр ЧЕРНЫШ вспоминал своего именитого соседа: «Жил он одиноко, мало с кем общался. Быт его был аскетичен. Чувствовалось одиночество этого человека, понимал, какой личной трагедией стала для него досрочная отставка и переезд в Кустанай из Москвы, где осталась его семья. Много раз удавалось слушать его лекции на космические темы».

А успех его выступлений был потрясающий. Из всех городов и районов области, а затем и республики шли просьбы прислать к ним Журавлева. И Михаил Федорович никогда и никому не отказывал. Он рассказывал о космосе так доступно и вдохновенно, что завораживал аудиторию.

А вот как вспоминает его лекцию в Камышненской средней школе в апреле 1970 года теледокументалист Гульжибек Бекмухамедова.

Фотография Юрия Гагарина с памятной надписью

- Ученики волновались, говорили друг другу: «Представляешь, он видел Гагарина! Общался, дружил!» Журавлев поразил всех безупречной выправкой, уверенностью во взгляде и каждом жесте. Он вел рассказ о космосе, исписывая доску формулами, а все слушали и боялись пошевелиться. Выдающийся инженер-испытатель оказался прост и доступен, общался со школьниками на равных. Когда кто-то задал вопрос, почему погиб космонавт Владимир Комаров, Журавлев честно объяснил, раскрывая неизвестные факты, становясь при этом бледным, а голос был глухим. Всем было понятно, как ему больно и тяжело. И в те же минуты с учениками происходило что-то необъяснимо важное. Они осознавали, что в скором времени наступит их черед делать открытия и отправляться в рисковые экспедиции. Благодаря удивительному человеку, приехавшему в глубинку, они понимали, что вся их дальнейшая жизнь будет иметь смысл, если заполнится любимым делом.

Михаил Журавлев

Михаил Журавлев. Август 1968 г.

Михаил Журавлев. Февраль 1970 г.

Раиса Шишкина. 1970-е годы

По путевкам Всесоюзного общества «Знание» Журавлев выступал в Москве, Перми, Челябинске, Свердловске, Минске, Новосибирске, Кишиневе, Ереване, Алма-Ате. В одной из таких поездок в украинский город Измаил в 1975 году у него случился роман. Мужская красота полковника Журавлева, его образованность, манера держаться не могли не вызвать нескрываемый интерес у директора Измаильского краеведческого музея Придунавья Раисы Шишкиной. Их отношения развивались стремительно, из дружеских встреч стали особыми, близкими. Их «роман состоял из редких встреч, междугородних звонков, обстоятельных писем о жизни и их чувствах, а также необыкновенных стихов Михаила Федоровича.

Оказывается, инженер-поэт посвятил ей целый поэтический цикл, называя героиню «мадам». Так он называл ее в стихах и письмах. Раиса Петровна благодарила судьбу за счастье быть не только другом Михаила Федоровича, но и любимой женщиной. Спустя 4 года встреч и расставаний мелочная обида предрекла размолвку, а в 1979-м его не стало. Все последующие годы Раиса его не забывает. Лирик в душе, полковник Журавлев был не лишен чувства юмора. Она вспоминала его рассказы о моментах космических изысканий. Например, при отправке собак-космонавтов строго следили за тем, чтобы в корабли-спутники не попадали посторонние предметы. И все-таки при запуске Белки и Стрелки одному из сотрудников удалось в последний момент пристегнуть свои наручные часы к лапке одной из собак. По возвращении спутника все обнаружилось. Разбирательства были строжайшие.

С дочерью

Михаил Журавлев с братом Николаем и отцом Федором Леонтьевичем

Оставаясь участником самых главных космических событий 20-го века, полковник Журавлев был невероятно заботливым сыном и братом: всем своим братьям и сестрам помог выучиться, ежемесячно слал им переводы. И более чем заботливым отцом для своей взрослой и уже замужней дочери, семейные неурядицы которой могли его надолго вывести из равновесия. Михаил Федорович считал, что только он может ей помочь.

И все-таки так и осталось неизвестным, как блестящий инженер космоса стал создателем стихов, которые явились нам через 41 год после ухода из жизни автора. Случилось ли это на полях сражений или во время космических штурмов? Сегодня мы не знаем об этом. Но зато знаем другое: завершающий этап его полета в вечность был немыслим без поэзии, в которой есть мотив пути из прошлого в неизвестное будущее с очень трепетным восприятием природы.

«И пусть все то, что грустно, останется со мной» (М. Журавлев).

Обложка книги о Михаиле Журавлеве