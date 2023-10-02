На конкурс для бывших бездомных животных «Из грязи в князи»

Подкидыш стал третьим котом в семье / Фото из личного архива автора письма

Персик в семье детей появился с началом войны. Маленькое рыжее чудо, которое эмоционально держало детей и меня вместе с ними. Завела его моя невестка Настя, потому что ей было и есть труднее всего - ее родители живут в Харькове. Между собой мы нашего антидепрессанта называли Афабазол, официально - Персик.

Персик подрастал и превращался в изумительной красоты кота. Открытки и видео его жизни мне регулярно поступали из Питера.

Так выезжали из Санкт-Петербурга / Фото из личного архива автора письма

Выехать из страны-агрессора наша молодая семья решила, когда половина театра сына разъехались по миру, а ведущий артист Петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин скончался от инфаркта. Мише было всего 36. Улыбчивый, добрый, всеми любимый артист не выдержал трагедии ситуации: не мог выехать из страны, имея на руках больного ребенка. Труппа каждую репетицию начинала с разговора, как избежать мобилизации и сохраниться. И это, по словам сына, было невыносимо.

Михаил Ложкин, актер Петербургского Большого театра кукол / Фото из личного архива автора письма

И вот театральный сезон закрыт, мы встречаем детей с двумя чемоданами и котом - итог их девятилетнего проживания в северной столице. Что стоило им проститься с любимым городом, любимой работой, домом и пресловутым роялем (который в нашей семье действительно был), знают только они и я.

Первая пара недель в загородном доме родственников невестки была приятной и безоблачной. А потом появился он - подкидыш - маленький умирающий котенок: «Мама, я подобрал у калитки котенка, а Настя его отвезла в клинику. Доктор сказал, что у него разорвана селезенка и грыжа (кто-то пнул или бросил откуда-то), он умирал. Ему сделали операцию, мы заплатили 50 тысяч, но это не важно, он бы умер». Для меня это были большие деньги, я была впечатлена. «Прекрати, мама, в России это обошлось бы в 30 тысяч рублей. Главное, мы спасли его». И тут я поняла, какие у меня удивительные дети: добрые, отзывчивые, участливые, свободные в своем решении, а я - меркантильная и отсталая, со своими вечными проблемами на первом месте.

Дома, после операции / Фото из личного архива автора письма

Дальнейшая судьба подкидыша сложилась счастливо: его полюбили и оставили в доме, несмотря на то, что это был третий кот в семье. А через некоторое время сын мне сказал: «Ты знаешь, мама, а ведь Миша наш был буддист и верил в реинкарнацию. И, может, не случайно той дождливой ночью я вышел покурить и услышал этого котенка. Может, эта Мишина душа явилась ко мне в перерожденном виде?» Я грустно улыбнулась: «Очень может быть...»

Во всяком случае, всегда думайте об этом, когда кто-то потерся о вашу ногу и попросил помощи.

Невестка нарисовала всех обитателей дома / Фото из личного архива автора письма

Ольга ВЕДЛЕР, с. Айет, р-н Б. Майлина