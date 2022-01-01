Оперативный - это значит действующий быстро; способный быстро, вовремя исправить или направить ход дела! Но, видимо, такое определение оперативности не подходит оперативной диспетчерской службе ТОО «ЭПК-forfait». Хотя на сайте обслуживающей жителей Костаная компании сказано, что ОДС ТОО «ЭПК-forfait» осуществляет оперативное руководство электрическими сетями как в нормальных, так и в аварийных режимах. И обязана поддерживать оптимальный и экономичный режим работы электрических сетей, при этом обеспечивать:

- бесперебойность электроснабжения потребителей и надежность работы электрических сетей и их отдельных элементов;

- разработку и поддержание режимов работы сети и оборудования;

- локализацию аварийных нарушений и восстановление режима работы.

И еще несколько обязанностей.

6 августа, после проливного дождя, в 19:30 мой дом «оторвало» от общей сети электроэнергии, повредился провод. О чем незамедлительно сообщил в IKomek, где заверили, что информацию передадут в нужные руки. На момент аварийной ситуации дома находились несовершеннолетний ребенок и пенсионер, я сам был на работе. На 21.30 никто так и не появился, о чем мне сообщил дедушка, который переживал о разморозке холодильника и порче продуктов. Выслушав его опасения, решил повторно связаться с IKomek и уточнить актуальность моей заявки. От оператора получил ответ: «Заявку передали «ЭПК-forfait», но ответа так и не получили. Как только они нам ответят, мы вам перезвоним. Ожидайте!»

После такой информации решил напрямую связаться с обслуживающей компанией, диспетчер которой мне сообщил, что заявка на мой адрес была зафиксирована и передана аварийной бригаде, которая сейчас работает в Северо-Западном районе и потом направляется на адреса по Рабочей и Сьянова.

Появившись дома во втором часу ночи, увидел полное отсутствие электроэнергии и висевшие на заборе провода. Так и пришлось заночевать, с небольшим «романтическим» ужином из уже начавшего портиться супа.

Утром 7 августа, в 9.30, ничего не изменилось. Звонок в диспетчерскую «ЭПК-forfait» - «Ваш адрес включен в заявку аварийной бригаде! Ночью мы не работаем. Ждите!».

«Оперативная» служба, в задачи которой также входит устранение аварий на сети, оказалась некруглосуточной!

Делаю вывод, что ОДС обслуживающей компании свои задачи в полной мере не выполняет! Что, в свою очередь, влияет на качество предоставляемых услуг и понижает удовлетворенность жителей города!

А тем временем нас ожидает очередное повышение тарифа на электроэнергию...

P.S. Ремонтная бригада появилась и все восстановила 7 августа в 11.30. Хотелось бы выразить благодарность неравнодушным соседям, которые позволили подключить холодильник к своей розетке! Учитывая тот факт, что моя семья закупает продукты впрок, как-то не хотелось остаться на месяц без пропитания...

Ринат НАСЫРОВ, Костанай