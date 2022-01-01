Я - владелец АГЗС. Недавно узнал, что вступили в силу поправки в закон, которые обязывают делать поверку газовых колонок. Можно ли получить комментарий о том, что это за поправка и какую ответственность она предполагает?

Николай, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает и.о. руководителя департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Костанайской области Болат БАЙКИН:

- Газораздаточная колонка является ключевым оборудованием на ГАЗС и служит не только для заправки автотранспортных средств сжиженным углеводородным газом, но и для учета количества выданного газа. Соблюдение метрологических норм является неотъемлемой частью деятельности автозаправочных станций для недопущения фактов недолива отпускаемого топлива.

Совместным приказом министра энергетики РК от 29 марта 2023 года № 121 и и.о. заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК от 31 марта 2023 года № 129-НК были внесены изменения в Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, а именно в раздел «В области газа» добавлен пункт об обязательном измерении объема сжиженного нефтяного газа на газо-, автогазозаправочных станциях при отчуждаемых операциях.

Это означает, что в соответствии с Законом РК «Об обеспечении единства измерений» колонки должны пройти испытания для утверждения типа средств измерений или метрологическую аттестацию и включены в Государственный реестр средств измерений, после чего проходить ежегодную поверку.

Департамент по жалобе потребителя провел внеплановую проверку одной из газовых автозаправочных станций Костанайской области. В ходе проверки подтвердился факт нарушения в виде использования установки заправки сжиженным газом без поверки. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в соответсвии с п. 2 ч 1 ст. 419 КоАП РК, наложен административный штраф, выдано предписание об устранении нарушений.

По вопросам разъяснения требований Закона «Об обеспечении единства измерений» вы можете обратиться в департамент по телефону 8 (7142) 51-15-14.