Хранить вечно

Пленумы, демонстрации, субботники...

Полосу подготовила архивист-историк Наталья ЗДОРОВЕЦ. Фото облгосархива, а также из личного архива автора

Фотографии, посвященные людям, которые жили в Кустанае в разные годы

«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно».

 

3-й пленум Кустанайского обкома профсоюза сельского хозяйства и заготовок. Июнь 1955 г.

Офицеры ИТК-4. 1963 г.

Сотрудники областного управления хлебопродуктов. 1963 г.

Курсанты Сталинградской школы пилотов. 1943 г.

На городском субботнике. 1974 г.

19-й выпуск слушателей вечернего университета марксизма-ленинизма. Экономический факультет. 1964 г.

Сотрудники облуправления хлебопродуктов на праздничной демонстрации. 1969 г.

Праздничная демонстрация. 1969 г.

Санаторий «Боровское». 1952 г.