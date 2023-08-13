Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева предложила ограничить импорт дешевого российского сахара. Должно ли правительство поддержать это предложение? Да. Поддержка отрасли - это занятость граждан, уплата налогов, социальная стабильность.

Да. Иначе Казахстан никогда не станет сеять сахарную свеклу и перерабатывать ее.

Нет. Производители сахара и так освобождены от пошлин на сырье и НДС.

Нет. Без конкуренции цена на отечественный сахар взлетит в несколько раз.

