Пленумы, демонстрации, субботники...
Полосу подготовила архивист-историк Наталья ЗДОРОВЕЦ. Фото облгосархива, а также из личного архива автора
Фотографии, посвященные людям, которые жили в Кустанае в разные годы
«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно».
3-й пленум Кустанайского обкома профсоюза сельского хозяйства и заготовок. Июнь 1955 г.
Офицеры ИТК-4. 1963 г.
Сотрудники областного управления хлебопродуктов. 1963 г.
Курсанты Сталинградской школы пилотов. 1943 г.
На городском субботнике. 1974 г.
19-й выпуск слушателей вечернего университета марксизма-ленинизма. Экономический факультет. 1964 г.
Сотрудники облуправления хлебопродуктов на праздничной демонстрации. 1969 г.
Праздничная демонстрация. 1969 г.
Санаторий «Боровское». 1952 г.
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