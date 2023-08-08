О свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 85 по ул. Амангельды сообщил «НГ» житель Костаная Куандык ОРАЛМАНОВ.

- Прямо за контейнерами у нас растет куча мусора, - рассказал он. - В ней уже чего только нет! Коробки, бытовые отходы... А недавно туда добавились срубленные деревья. Срубили их наверняка по поручению отдела ЖКХ, но не вывезли даже их!

На месте корреспонденты «НГ» увидели огромную свалку за контейнерами, в которой, как и утверждал читатель, много разного мусора. Особенно выделяются распиленные стволы, еще зеленые и уже полностью засохшие ветки деревьев.

Ул. Амангельды, 85. За контейнерами во дворе дома скопилась куча мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе домов №№ 30, 32 и 34 микрорайона Юбилейный, о которой мы писали две недели назад, стала только больше.

Микрорайон Юбилейный, 30-34. Свалку рядом с контейнерами за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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