Куда пойти с 10 по 16 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Восхищение жизнью» - выставка, посвященная памяти члена Союза художников РК Александра Захарченкова
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В течение месяца
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«Ою-өрнек құпиясы» - организованная Общественным фондом «Qoloner» выставка изделий из войлока
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Лига конференций УЕФА. Третий квалификационный раунд. «Тобол» - «Дерри Сити» (Северная Ирландия)
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Костанай, стадион «Центральный»
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10 августа, 20.00
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