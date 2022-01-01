Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу бывшему бездомышу (собаке, кошке или другому животному), этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 3 - кот Фунтик и его хозяйка Анара МУРЗАХМЕТОВА.

Вот такой красавец вырос из выброшенного нелюдями котенка / Фото из личного архива

Очередной участник нашего конкурса мог и не найти своего счастья, то есть своего человека. Но жизнь такая противоречивая штука, иногда для того, чтобы кто-то что-то получил, другой должен это потерять. Видимо, у судьбы есть свой хитрый прибор для соблюдения некоего баланса.

У Анары жил кот Пушок. Жил 13 лет, любимый и родной. 13 лет - не возраст для кошачьих, поэтому хозяйка думала, что еще не один год он будет радовать ее.

- Мы привезли Пушка из поселка, - вспоминает Анара. - После переезда в город он не мог привыкнуть к квартире, дома только ел и отдыхал, постоянно уходил на улицу. В прошлом году, в середине августа, Пушок ушел и не вернулся. Мы начали его искать на второй день, так как он и раньше уходил гулять по 3-4 дня. Сколько искали, не нашли. В доме стало как-то пусто без кота, и мы решили взять котенка.

Когда было принято решение завести нового питомца, кандидатов начали искать в Интернете. Анара позвонила по одному объявлению. Оказалось, что его дала девушка-волонтер, которая занимается спасением животных.

Такого кроху привезла Анаре волонтер 9 сентября прошлого года / Фото из личного архива

- Она мне скинула видео с котятами разных возрастов и масти, - рассказывает Анара. - На видео был и будущий наш Фунтик. Он был такой страшненький: маленький, животик вздутый, на спине болячка, на личике смола прилипшая. Оказывается, она нашла его на мусорке. И все, мое сердце дрогнуло, я сразу приняла решение взять именно его. Вечером 9 сентября нам его привезли. Я не знаю, когда он родился, поэтому 9 сентября будем отмечать ему годик.

Фунтик очень недоволен, что его разбудили ради фото / Фото из личного архива

Волонтеры назвали котенка Сириусом, в новом доме его переименовали и теперь он Фунтик. В семье не забыли своего любимого Пушка, но даже если бы он вернулся на следующий день после того, как в доме появился Фунтик, то новичка уже ни за что бы не отдали, потому что полюбили его сразу и на всю жизнь. Полюбили такого, какой он был: с болячками, несуразного, жалкого. Но это тогда он был такой. Взращенный в любви и заботе, в совершенной безопасности, он превратился в роскошного кота, который отвечает любовью на любовь и очень привязан к своим хозяевам.

- Фунтик сразу залез мне на плечо, и до сих пор, как только я прихожу с работы, он ко мне на руки просится, - говорит Анара Мурзахметова. - Спит наш котик только с моим сыном. Мы ни разу не пожалели, что дали приют котенку, найденному буквально на помойке. Он снова принес радость в дом.

Фунтик, вероятно, уже и не помнит своего бедолажного прошлого, он всегда в тепле, в сытости и его никогда не обидят.

Любимое место Фунтика - подоконник, откуда он наблюдает за происходящим на улице / Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 3 Фунтика и Анару Мурзахметову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 12 августа, до 11.00 воскресенья, 13 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 10 августа, до 10.00 понедельника, 14 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 2 кота Кузьмы и Оксаны Шемшелевой поступило 131 голос и 10 купонов.