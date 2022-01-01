По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 55 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 61 год, невесте - 68 лет;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 77 новорожденных: 45 девочек и 32 мальчика. Редкие имена: Ихлас, Демид, Артемий, Степан, Макар, Омар, Оспан, Әл-Фараби, Айбике,Алуа, Айзере, Азалия, Айбиби, Адель, Дамина, Данелия. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 56 лет, маме - 44 года;

- умерли 48 человек: 28 женщин и 20 мужчин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 154 человека, из них поместили 147: 133 мужчин и 14 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 9 выездов, на случаи горения - 80 выездов. Погибших при пожарах нет.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 163 уголовных правонарушений, из них 53 кражи и 40 фактов мошенничества;

- разысканы 15 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 95 преступлений;

- зарегистрировано 10 наркоправонарушений: 7 наркопроступков, 2 факта сбыта и 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 11 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.