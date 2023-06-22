Блюдо по мотивам японского рамена каждый создает под себя

Пользуясь тем, что на улице стало немного прохладнее, приготовила блюдо, которое уж точно не способно надоесть. Ведь в нем все буквально можно постоянно менять. Бульон может быть из мяса, птицы, морепродуктов, даже водорослей - все-таки родина его Япония. Лапша - второй постоянный ингредиент - тоже самая разная: гречневая, из пшеничной муки, с чернилами каракатицы. А овощных добавок и приправ вообще не перечесть.

Сварила куриный бульон с морковью, луком, пучком стеблей укропа и петрушки / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Сварила куриный бульон с морковью, луком, пучком стеблей укропа и петрушки. Можно было, конечно, приготовить бульон только из косточек, но я, в принципе, люблю отварную курятину, поэтому в кастрюлю положила половину курицы.

Отдельно отварила лапшу удон. И отдельно же залила крутым соленом кипятком тушку кальмара, оставила в воде до полного остывания.

Отмерила бульон, который пойдет в порцию супа. Кипящим бульоном (примерно стакан) залила два ломтика имбиря, оставила настаиваться. Туда же отправилась ложка соевого соуса.

Отдельно припустила на растительном масле горсть вешенок. Тончайшей соломкой нарезала половинку тушки кальмара, остальное отправила в морозилку, пригодится для салата. Кстати, есть масса блюд, в которых гармонично объединяются морепродукты и мясные, например, паэлья с курицей и креветками... Рамен не исключение.

В глубокой миске собрала свой суп. На дно положила лапшу, потом грибы, отварную курятину, нарезанного кальмара, посыпала зеленью петрушки и залила процеженным подогретым бульоном. Попробовала, добавила еще немного соевого соуса.

Такой суп - это первое и второе сразу / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Чего я не положила из почти стандартных ингредиентов? Обошлась без яйца, которое отваривают наподобие яйца «в мешочек». И без зеленого лука. Просто дома он кончился на тот момент. Кто любит бульон очень насыщенного вкуса, тот добавляет в него еще немного сахара, рисового уксуса. Или берет соевый соус с пряностями, густой. И курицу чаще всего кладут не вареную, а нарезанную небольшими ломтиками и очень быстро обжаренную. В этот суп зимой хорошо положить пророщенные бобовые.

Но вообще на вкус и цвет канонов нет. Как я писала выше, у каждого свой рамен.