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Куда пойти с 25 по 28 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

25 июня,

17.00

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

 

28 июня,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма.

Закрытие театрального сезона

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

 

В течение месяца

«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

В течение месяца

«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
 Городская школа детского творчества,

ул. Алтынсарина, 109

23 июня,

14.00

Первый фестиваль этнокультурных объединений, посвященный юбилейным датам общин (еврейская, украинская, армянская, русская, таджикско-узбекская). На фестивале можно будет услышать песни на иврите, украинском и узбекском языке; увидеть армянские, казахские и кубанские танцы; насладиться игрой игра на жетыгене, домбре и русских ложках.

Вход свободный

 