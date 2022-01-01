Куда пойти с 25 по 28 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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25 июня,
17.00
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«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
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28 июня,
18.30
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма.
Закрытие театрального сезона
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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В течение месяца
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«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
| Городская школа детского творчества,
ул. Алтынсарина, 109
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23 июня,
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Первый фестиваль этнокультурных объединений, посвященный юбилейным датам общин (еврейская, украинская, армянская, русская, таджикско-узбекская). На фестивале можно будет услышать песни на иврите, украинском и узбекском языке; увидеть армянские, казахские и кубанские танцы; насладиться игрой игра на жетыгене, домбре и русских ложках.
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