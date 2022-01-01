Казахстанские школьники (с 2-го по 11-й классы) в этом учебном году занимались 36 недель, а не 34 недели, как было раньше. Одобряете ли вы это нововведение? Да. Отменили уроки по субботам, дети больше времени проводят с родителями.

Да. В развитых странах ученики занимаются и по 40 недель, чтобы получить знания.

Нет. Дети имеют право на полноценный отдых в весенние и летние каникулы.

Нет. В добавленные недели четвертой четверти школьники бездельничают.

