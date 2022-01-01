О свалке в жилом комплексе Жана Кала сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КЛЮЕВА.

- В начале июня все контейнеры перенесли в одно место - к закрытому паркингу, - пояснила читательница. - Раньше они стояли у разных домов. Теперь расстояние стало приличное, поэтому люди просто сбрасывают мусор где привыкли. И во дворе по ул. Наримановской, 66 образовались огромные кучи мусора.

Большие завалы в районе Жана Кала убрали, но мусор вновь скапливается / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Татьяна Клюева сбросила на рабочий телефон редакции видео с мусорными завалами. Когда на место приехали корреспонденты «НГ», большие кучи мусора уже вывезли, но мелкие пакеты с остатками пищи и другим мусором лежали в неположенном месте.

- Да, здесь скапливались кучи мусора из-за переноса контейнеров, - подтвердил местный житель. - Недавно их вывезли, но, видите, мусор снова скапливается.

Свалка во дворе дома № 54 по ул. Ворошилова, рядом с магазином Rauzet, о которой «НГ» писала две недели назад, стала еще больше. Мусор теперь лежит не только за контейнерами, но и перед ними. Причем, помимо пакетов и бумаг, в общей куче лежат старый унитаз, ванна и куча строительных отходов.

Во дворе по ул. Ворошилова, 54 мусора стало только больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Теперь он лежит и перед контейнерами, и за ними / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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