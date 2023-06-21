Об открытом колодце прямо перед входом в ворота Наримановского рынка сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна СТЕРАНЦАНОВА.

- Открыт колодец по ул. Маяковского, - пояснила она. - Расположен на тротуаре.

Ул. Маяковского, 58 «А». Открытый колодец расположен в проходимом месте / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Колодец находится прямо перед синими воротами Наримановского рынка, рядом с закусочной по ул. Маяковского, 58 «А». Крышка люка сломана и лежит на дне колодца вместе с мусором. Колодец не очень глубокий, но расположен в очень проходимом месте, а для детей представляет еще большую опасность.

Присоединяйтесь!

Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!