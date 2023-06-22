Первый День поля в этом году и в истории Сарыкольского района был организован Торговым домом KAMZ AGRO на полях крестьянского хозяйства «Арман».





17 июня, близ села Севастополь, с самого утра была слышна музыка, организаторы и участники располагали свою технику и занимали свои выставочные места. Уже с девяти утра главы хозяйств со всей области начали съезжаться, чтобы провести этот уикенд весело и с пользой. Некоторые даже приезжали с семьями. Специалисты КАМЗ АГРО радушно встречали гостей. У нас не только много клиентов, но и теплые дружеские отношения с ними.

Открыли мероприятие представители районной власти – заместитель акима Сарыкольского района Марат Шымырбеков. С приветственным словом выступили директор торгового дома КАМЗ АГРО Куаныш Абдрахманов и глава крестьянского хозяйства «Арман» Данияр Дандыбаев.

Техника на уровне

Программа мероприятия включала и демонстрационный показ сельхозтехники на полях. ТД КАМЗ АГРО представил агрегаты Костанайского агромеханического завода. Такие как шлейфовая борона, чизельные плуги ПЧ 4,5, зубовая цепная борона и сеялка СИЧ 4,2 производства Ремсинтез. Компания «Оптисорт» продемонстрировала самоходный опрыскиватель.

В нашем Дне поля приняли участие 16 компаний. Участниками были представлены сельхоз агрегаты, техника, удобрения и услуги. Расскажем немного о некоторых из них.

• Компания ТОО «Туранга РК» - эксперт в подборе смазочных материалов. Здесь предлагают клиентам комплексные решения, основанные на многолетнем опыте, а также научной поддержке зарубежных коллег, тем самым удовлетворяя самые строгие требования производителей и превосходя их. Помимо поставки высококлассной продукции специалисты компании предлагают полный перечень мер по оптимизации потребления и увеличения срока службы узлов и агрегатов, благодаря анализу деградации нефтепродуктов в аккредитованных лабораториях, мониторингу состояния оборудования, продлевая срок службы как смазочного материала, так и металлических составляющих техники.

• Компания «Прима Агросоюз» реализует жидкие комплексные удобрения «Волски Биохим», а также занимается розничной продажей семян и пестицидов, гербицидов и прочих агрохимических продуктов.

• Международная компания «Август» появилась на рынке средств защиты растений Казахстана с открытием дочернего предприятия ТОО «Август-Казахстан» в 2007 году. С тех пор «Август» стал одним из ведущих производителей - поставщиков пестицидов и, по результатам последних двух лет является лидером рынка ХСЗР в Казахстане. Ассортимент препаратов компании в республике расширяется с каждым годом. На сегодняшний день компания предлагает сельхозпроизводителям 101 продукт для комплексной защиты более чем 45 видов сельскохозяйственных культур.

• Navistar Asia — это большая команда специалистов разных направлений, объединенных мотивацией развития агропромышленного комплекса нашей страны. Компания оказывает крупное влияние на сельское хозяйство и представляет из себя уникальное решение в виде повышения эффективности труда. В компании представлены ведущие бренды мира сельхозтехники, систем точного земледелия, беспилотных летательных аппаратов, также предлагает различные решения для автоматизации сельскохозяйственных процессов, включая посев, опрыскивание, удобрение и мониторинг.

Получилось!

После насыщенной информацией первой половины дня всех гостей и участников ждали угощения. За вкусным пловом шло обсуждение самых актуальных тем. Гости шутили и смеялись. Ну, а после передышки ведущие мероприятия пригласили всех желающих принять участие в играх. Победителей награждали памятными подарками и сертификатами.

Гости отмечали – получился веселый и полезный уикенд с КАМЗ АГРО! Увидимся на нашем следующем Дне поля!

На правах рекламы

